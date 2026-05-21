Inchiesta frana, Crocetta sentito dai pm della procura di Gela

I magistrati stanno acquisendo tutti gli elementi nell'ambito di un'inchiesta che promette ancora ulteriori sviluppi

Gela. Mentre il premier Giorgia Meloni, questa mattina, è arrivata a Niscemi per un vertice operativo sulla frana, poco dopo le 11 l'ex presidente della Regione Rosario Crocetta è arrivato a palazzo di giustizia, a Gela. È stato sentito dai pm del pool frana, guidato dal procuratore capo Salvatore Vella. Crocetta è indagato insieme ad altri ex presidenti della Regione, ministri e tecnici. I magistrati stanno acquisendo tutti gli elementi nell'ambito di un'inchiesta che promette ancora ulteriori sviluppi. Poche settimane fa, era stato sentito il sindaco niscemese Massimiliano Conti, attualmente non indagato.