Quotidiano di Gela

Inchiesta frana, Crocetta sentito dai pm della procura di Gela

I magistrati stanno acquisendo tutti gli elementi nell'ambito di un'inchiesta che promette ancora ulteriori sviluppi

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
21 maggio 2026 13:03
Inchiesta frana, Crocetta sentito dai pm della procura di Gela - L'ex presidente della Regione Rosario Crocetta
L'ex presidente della Regione Rosario Crocetta
Sicilia
Gela
Cronaca
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Gela. Mentre il premier Giorgia Meloni, questa mattina, è arrivata a Niscemi per un vertice operativo sulla frana, poco dopo le 11 l'ex presidente della Regione Rosario Crocetta è arrivato a palazzo di giustizia, a Gela. È stato sentito dai pm del pool frana, guidato dal procuratore capo Salvatore Vella. Crocetta è indagato insieme ad altri ex presidenti della Regione, ministri e tecnici. I magistrati stanno acquisendo tutti gli elementi nell'ambito di un'inchiesta che promette ancora ulteriori sviluppi. Poche settimane fa, era stato sentito il sindaco niscemese Massimiliano Conti, attualmente non indagato.

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