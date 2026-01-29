Inchiesta ferro, riesame annulla per Salerno: revocato il divieto di dimora

E' ritenuto responsabile di condotte non in linea con la normativa in materia di attività sui rifiuti speciali

Gela. E' tra gli indagati, coinvolti nell'inchiesta su presunti illeciti nel ciclo del ferro, tra Gela e Niscemi. I giudici del tribunale del riesame di Caltanissetta, come accaduto anche con altri coinvolti, hanno disposto l'annullamento della misura applicata a Salvatore Fabio Salerno. A sua volta, è ritenuto responsabile di condotte non in linea con la normativa in materia di attività sui rifiuti speciali. Il riesame ha però accolto il ricorso avanzato dal difensore, l'avvocato Joseph Donegani. Non sono stati individuati gli estremi per mantenere il divieto di dimora. L'attività di approfondimento investigativo prosegue.