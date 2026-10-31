Mafia Inchiesta antimafia "Stella cadente", quattordici condanne in primo grado: fissato appello

Danneggiamenti, intimidazioni ed estorsioni per imporre aziende di fiducia e forniture ma anche la disponibilità di armi e le mire sulla droga, sono aspetti seguiti dagli investigatori

Gela. Il prossimo gennaio saranno i giudici della Corte d'appello di Caltanissetta a occuparsi delle posizioni degli imputati condannati, a inizio anno, dal collegio penale del tribunale di Gela, perchè ritenuti vicini al gruppo stiddaro retto dal boss Bruno Di Giacomo, già giudicato in via definitiva per gli stessi fatti. E' stato fissato il giudizio di secondo grado. Sono state quattordici le condanne emesse dal collegio gelese e impugnate dalle difese. Le pene più consistenti, in continuazione con precedenti sentenze, per Massimiliano Tomaselli e Ciro Di Palma: quattordici anni e otto mesi, per il primo, e quattordici anni, per il secondo. Quattro anni di detenzione a Francesco Vizzini, Giovanni Di Giacomo e Luigi Garufo. Tre anni e quattro mesi a Benedetto Giuseppe Curvà e Giuseppe D'Antoni. Tre anni a Francesco Carfì , Gaetano Brosco, Rocco Cinardi e Maria Giuseppa Cinardi. Due anni e nove mesi per Laura Cosca, un anno e quattro mesi a Giuseppe La Cognata e un anno e due mesi a Vincenzo Tosto. Assolti, invece, l'ex dipendente comunale Salvatore Esposito Ferrara (fu sospeso dal servizio a seguito dell'inchiesta), Nunzio Catalano, Francesco Oro e Alessandro Pardo. Per loro, i pm avevano chiesto la condanna. Assoluzione confermata, così come indicato anche dall'accusa, per Paolo Franco Portelli. La prescrizione è stata riconosciuta per la posizione di Antonio Montana. Il collegio penale, in primo grado, ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni in favore di Rocco Di Giacomo, costituito parte civile con il legale Antonio Gagliano. Niente risarcimento invece per l'antiracket Fai e per il Comune di Gela (rappresentati dagli avvocati Valentina Lo Porto, Mario Ceraolo e Ornella Crapanzano). Il giudizio si lega al terzo filone processuale scaturito dalla vasta indagine “Stella cadente”, concentrata sulla ricostruzione del gruppo stiddaro. Danneggiamenti, intimidazioni ed estorsioni per imporre aziende di fiducia e forniture ma anche la disponibilità di armi e le mire sulla droga, sono aspetti seguiti dagli investigatori. Tra i legali degli imputati, ci sono gli avvocati Flavio Sinatra, Carmelo Tuccio, Giovanna Cassarà, Davide Limoncello, Nicoletta Cauchi, Floriana Trainito, Giovanna Zappulla, Cristina Alfieri, Rocco Guarnaccia e Carmelo Terranova.