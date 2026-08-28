Incendio nella zona industriale di Catania, coinvolta una ditta di materiale plastico
CATANIA (ITALPRESS) – I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania sono intervenuti per spegnere un rogo che ha interessato una ditta che si occupa di produzione e lavorazione di materiale plastico, presso la Terza Strada della zona industriale d
CATANIA (ITALPRESS) – I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania sono intervenuti per spegnere un rogo che ha interessato una ditta che si occupa di produzione e lavorazione di materiale plastico, presso la Terza Strada della zona industriale di Catania.
L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, si è sviluppato all’esterno della ditta e riguarda rifiuti e materiali di scarto. Sul posto stanno operando diverse squadre con autobotti. Presenti anche agenti della Polizia di Stato, sanitari del Servizio 118, volontari della Protezione civile e personale della Forestale. La spessa coltre di fumo è visibile da diverse parti della città.
-Foto ufficio stampa Vigili del fuoco-
(ITALPRESS).
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/incendio-nella-zona-industriale-di-catania-coinvolta-una-ditta-di-materiale-plastico/
Verificato il: 28 agosto 2026