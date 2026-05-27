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Incendio nella nuova sede Sicily by Car a Villagrazia di Carini, a fuoco decine di auto a noleggio

Diverse le squadre dei vigili del fuoco intervenute per spegnere le fiamme. Le indagini sulle cause del rogo sono affidate ai carabinieri

A cura di Redazione Redazione
27 maggio 2026 07:38
Incendio nella nuova sede Sicily by Car a Villagrazia di Carini, a fuoco decine di auto a noleggio -
Sicilia
Cronaca
Italpress
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PALERMO (ITALPRESS) – Incendio nella notte nel punto vendita di Sicily by Car a Villagrazia di Carini. Le fiamme hanno avvolto una decina di auto parcheggiate fuori dalla società di noleggio. Le vetture coinvolte sono state più di 20, 10 delle quali completamente distrutte dalle fiamme. La sede era stata inaugurata venti giorni fa. Diverse le squadre dei vigili del fuoco intervenute per spegnere le fiamme. Le indagini sulle cause del rogo sono affidate ai carabinieri.

– foto di repertorio Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).

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