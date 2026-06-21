Incendio nella notte in una falegnameria di Palermo, evacuate 16 abitazioni

Incendio nella notte in una falegnameria di Palermo. Le fiamme sono divampate attorno alle 2 in via Gabriele Vulpi, in zona Danisinni

PALERMO (ITALPRESS) – Incendio nella notte in una falegnameria di Palermo. Le fiamme sono divampate attorno alle 2 in via Gabriele Vulpi, in zona Danisinni. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco ed è stato necessario evacuare 16 abitazioni delle palazzine adiacenti. Non ci sono stati feriti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco Palermo –

(ITALPRESS).