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Incendio nella notte in una falegnameria di Palermo, evacuate 16 abitazioni

Incendio nella notte in una falegnameria di Palermo. Le fiamme sono divampate attorno alle 2 in via Gabriele Vulpi, in zona Danisinni

A cura di Redazione Redazione
21 giugno 2026 13:23
Incendio nella notte in una falegnameria di Palermo, evacuate 16 abitazioni -
Sicilia
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PALERMO (ITALPRESS) – Incendio nella notte in una falegnameria di Palermo. Le fiamme sono divampate attorno alle 2 in via Gabriele Vulpi, in zona Danisinni. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco ed è stato necessario evacuare 16 abitazioni delle palazzine adiacenti. Non ci sono stati feriti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco Palermo –

(ITALPRESS).

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Verificato il: 21 giugno 2026

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