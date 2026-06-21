Incendio nella notte in una falegnameria di Palermo, evacuate 16 abitazioni
Incendio nella notte in una falegnameria di Palermo. Le fiamme sono divampate attorno alle 2 in via Gabriele Vulpi, in zona Danisinni
PALERMO (ITALPRESS) – Incendio nella notte in una falegnameria di Palermo. Le fiamme sono divampate attorno alle 2 in via Gabriele Vulpi, in zona Danisinni. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco ed è stato necessario evacuare 16 abitazioni delle palazzine adiacenti. Non ci sono stati feriti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.
– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco Palermo –
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/incendio-nella-notte-in-una-falegnameria-di-palermo-evacuate-16-abitazioni/
Verificato il: 21 giugno 2026