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Incendio in un ospedale a Islamabad in Pakistan, morti 14 neonati

ROMA (ITALPRESS) - Quattordici neonati sono morti in seguito a un incendio che si è sviluppato nel reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS), a Islamabad. Lo r...

A cura di Redazione Redazione
26 agosto 2026 10:23
Incendio in un ospedale a Islamabad in Pakistan, morti 14 neonati -
Italia
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ROMA (ITALPRESS) - Quattordici neonati sono morti in seguito a un incendio che si è sviluppato nel reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS), a Islamabad. Lo rendono noto i media locali. Al momento dell'incendio il reparto ospitava 15 neonati, e solo uno è stato tratto in salvo. Squadre di soccorso sono giunte immediatamente sul posto e hanno domato le fiamme. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto, secondo quanto riferito dai soccorritori.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 26 agosto 2026

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