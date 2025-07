Incendio in un garage, vigili del fuoco intervenuti a Caposoprano

I vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi di via Cicerone

Gela. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, attualmente in corso, per un incendio che si è sviluppato, pare in un garage, a Caposoprano. L'intervento in via Luinetti, nei pressi di via Cicerone. Non ci sono ancora certezze sull'entità e sugli eventuali danni. Sembra comunque che il rogo si sia sviluppato proprio nel vano garage.