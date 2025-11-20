Quotidiano di Gela

Incendio alla COP30 dell’Onu vicino al Padiglione Italia, conferenza evacuata

20 novembre 2025 18:05
Italia
Italpress
BELEM (BRASILE) (ITALPRESS) - Incendio tra i padiglioni della

Cop30 a Belem, in Brasile. Tutti i presenti sono stati evacuati.

Non è ancora chiara la natura del rogo, che si è sviluppato nella zona B, vicinissima al Padiglione Italia. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

