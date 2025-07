Incendi in Sicilia, Carrolo “Tra giugno e luglio quasi 19 mila interventi, numeri da far paura”

PALERMO (ITALPRESS) & & settimana è stata intensa, abbiamo operato senza tregua. Sono stati effettuati oltre tremila interventi con circa 1400 uomini impegnati nelle operazione di spegnimento& Lo ha detto il direttore regi

PALERMO (ITALPRESS) – “L’ultima settimana è stata intensa, abbiamo operato senza tregua. Sono stati effettuati oltre tremila interventi con circa 1400 uomini impegnati nelle operazione di spegnimento”. Lo ha detto il direttore regionale dei Vigili del fuoco della Sicilia, Agatino Carrolo, incontrando i giornalisti per tracciare un bilancio degli incendi che hanno interessato il territorio siciliano negli ultimi giorni. “La Sicilia è stata interessata da condizioni meteo particolarmente avverse – ha proseguito -, caratterizzato da elevate temperature e forti venti che hanno favorito la propagazione dei roghi distruggendo boschi e vegetazione. Tali fattori hanno determinato un significativo numero di ettari aggrediti dalle fiamme, circa 4566 ettari tra boschi, sterpaglie e vegetazione, con oltre 3 mila ore di intervento”. Particolarmente importante è stato anche “l’impiego di mezzi aerei” e “c’è stata una risposta massiva data insieme con la Forestale e protezione civile”.

“Negli ultimi due mesi, tra giugno e luglio, abbiamo eseguito oltre 18723 interventi, con l’impiego di 22.500 squadre, per un totale di 21 mila ettari andati in fumo: sono numeri da far paura” – ha proseguito Carrolo – Abbiamo confrontato i dati relativi al periodo compreso tra giugno e luglio con quelli raccolti nell’ultima settimana e abbiamo registrato un incremento di interventi che sfiora il 50 per cento rispetto al lavoro complessivo nel periodo precedente”.

Grande attenzione è stata posta anche sul fronte della prevenzione: “In tempi non sospetti verso maggio – spiega -, abbiamo scritto ai sindaci dei capoluoghi di provincia sottolineando l’importanza di sfalciare le aree di vegetazione al fine di impedire la propagazione di incendi. La nostra era una lettera che non necessitava risposta, ma che manifestava l’importanza ai fini preventivi, e la risposta è stata incoraggiante”, conclude.

