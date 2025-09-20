Incardona: "Non si usi sanità a fini politici, Di Paola incoerente su eventi"

Incardona, in queste settimane, ha avuto interlocuzioni con esponenti di centrodestra, che a loro volta stanno organizzando il tavolo per riprendere le file dopo la sconfitta di un anno fa. Lavora a un movimento

Gela. Dopo l'esperienza nella giunta Greco, peraltro insieme ad alcuni pezzi dell'attuale amministrazione Di Stefano, l'ex assessore Salvatore Incardona, come abbiamo riferito, va man mano collocandosi nel centrodestra, ripartendo dalla quota di voti delle amministrative che però non gli ha permesso di riconfermarsi in municipio. Sta lavorando, come abbiamo riportato di recente, a un movimento locale. Su temi come sanità e fondi regionali, che stanno contrapponendo maggioranza e opposizione, pare piuttosto convinto che la strada debba essere quella della concertazione ma al contempo prende le distanze dal vicepresidente Ars Di Paola. "In questi giorni assistiamo a uno spettacolo politicamente immorale e profondamente dannoso per la nostra città, un rimpallo di responsabilità, accuse reciproche e strumentalizzazioni che vedono protagonisti tanto esponenti della maggioranza quanto dell’opposizione. A fare da contropartita in questo teatrino non sono idee o soluzioni, ma la dignità della nostra città e, soprattutto, il diritto alla salute dei cittadini. Trovo politicamente inaccettabile che si usi il tema della sanità, una delle emergenze più gravi e delicate della città - dice - come strumento di polemica e contrattazione, e che si trascini in questo scontro anche la programmazione degli eventi estivi. Non posso non esprimere il mio dissenso rispetto all’atteggiamento dell’onorevole Di Paola, che da un lato celebra una presunta rinascita della città grazie agli eventi finanziati dalla giunta regionale Schifani e dall’altro attacca lo stesso presidente, arrivando a polemizzare proprio sulle somme che hanno consentito quegli stessi eventi. È evidente che serva coerenza nella visione politica e rispetto per l’intelligenza dei cittadini. La città ha bisogno di politica vera, fatta di contenuti, idee, confronto e responsabilità". Fa intendere che l'impostazione del movimento al quale lavora inizia a prendere forma. "Il tempo delle schermaglie e delle polemiche fini a sé stesse deve finire. La città non può essere ostaggio di personalismi e calcoli politici. Attorno a questi principi, un gruppo di cittadini, professionisti e persone impegnate nel sociale e nel mondo delle imprese ha iniziato a confrontarsi, con l’ambizione di dar vita a un nuovo percorso politico fondato sulla serietà, sull’ascolto e sul senso di comunità. Questo - conclude - è ciò che vogliamo e di cui mi faccio promotore. La città merita di più. Forse è il momento di riprenderci lo spazio politico che ci spetta, con sobrietà ma anche con determinazione". Incardona, in queste settimane, ha avuto interlocuzioni con esponenti di centrodestra, che a loro volta stanno organizzando il tavolo per riprendere le file dopo la sconfitta di un anno fa.

In foto Salvatore Incardona