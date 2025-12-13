“Incanto di Natale” illumina Gela nei weekend di dicembre

Sottotitolo: Eventi, tradizioni e un forte impegno civico per la città

Gela. La locandina ufficiale annuncia l’arrivo di “Incanto di Natale”, la manifestazione che trasformerà Piazza San Francesco in un luogo di festa, tradizione e condivisione dal 13 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. Un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori durante tutto il periodo natalizio, valorizzando le eccellenze culturali ed enogastronomiche del territorio.

Il programma prevede “Sapori di Sicilia”, con degustazioni e show cooking, giornate dedicate alle scuole di ogni ordine e grado, la preparazione dei tradizionali mastazzoli e rame, simboli della cultura dolciaria locale, e l’iniziativa “Vetrine in festa”, che coinvolgerà le attività commerciali della città, culminando con il premio speciale alla vetrina natalizia più bella. Le date clou, tra dicembre e i primi giorni di gennaio, scandiranno un percorso pensato per animare il centro cittadino e favorire la partecipazione di tutta la comunità.

Accanto all’aspetto festivo e culturale, “Incanto di Natale” assume un significato civico di particolare rilevanza. L’iniziativa è infatti concepita anche come strumento di sostegno concreto alle famiglie più bisognose di Gela, rafforzando il senso di solidarietà e responsabilità collettiva che dovrebbe caratterizzare il periodo natalizio.

Determinante è il contributo delle attività datoriali e produttive locali, che stanno lavorando attivamente alla realizzazione dell’evento. Commercianti, artigiani e operatori economici non sono semplici partecipanti, ma protagonisti di un progetto condiviso che unisce sviluppo economico e attenzione sociale. Il loro impegno dimostra come il lavoro, quando è radicato nel territorio, possa diventare anche strumento di inclusione e supporto per la comunità.

“Incanto di Natale” si configura così non solo come un cartellone di eventi, ma come un modello di collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini, capace di generare benefici che vanno oltre il periodo delle feste. Un Natale che a Gela non è solo spettacolo e tradizione, ma anche cura della città e delle persone che la abitano.