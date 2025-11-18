Inaugurato il nuovo liceo musicale: una svolta culturale per Gela

Ieri è stata presentata la prima classe, con studenti di Gela, Niscemi e Butera.Per l’occasione l’Eschilo ha lanciato anche il primo merchandising ufficiale, diventando la prima scuola di Gela con una linea dedicata

Gela. È stato inaugurato ieri, alla presenza di studenti, famiglie e istituzioni, il nuovo Liceo Musicale del Liceo Classico “Eschilo”, un traguardo storico che arricchisce l’offerta formativa della città e dell’intero comprensorio. La cerimonia ufficiale si è svolta nell’aula magna dell’istituto alla presenza del dirigente scolastico Maurizio Tedesco, di Salvatore Sardella, delegato all’ istruzione della provincia di Caltanissetta, e delle principali autorità civili del territorio.

Dopo il benvenuto del dirigente scolastico è stata presentata alla città la prima classe del nuovo indirizzo musicale, composta da 12 studenti provenienti da Gela, Niscemi e Butera. Un gruppo eterogeneo e motivato che segna l’avvio di un percorso di studi atteso da anni e considerato un tassello fondamentale nel processo di crescita culturale e artistica della comunità.

La giornata è stata interamente dedicata alla musica, con le esibizioni degli studenti delle sezioni ad indirizzo musicale delle scuole medie del territorio, che hanno animato l’evento con performance di ensemble, strumenti solisti e brani d’orchestra. A rendere ancora più significativa l’occasione è stata la presentazione del primo merchandising ufficiale dell’istituto, un’iniziativa che fa dell’Eschilo la prima scuola di Gela a dotarsi di una linea dedicata.

Con l’apertura del Liceo Musicale, l’Eschilo compie un passo decisivo verso una formazione più ricca e moderna: un luogo in cui tradizione umanistica e cultura musicale si incontrano, offrendo nuove opportunità ai giovani talenti del territorio e contribuendo alla crescita di un vero polo culturale cittadino.