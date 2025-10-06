Inaugurato il nuovo edificio del Liceo Classico “Eschilo”

Durante la cerimonia, arricchita da interventi ed esibizioni è stato presentato il nuovo logo del liceo

Gela. L’inaugurazione del nuovo edificio del Liceo Classico “Eschilo” di Gela, è stato un momento di festa e di orgoglio per l’intera comunità scolastica e cittadina, che ha visto il taglio del nastro di una struttura completamente rinnovata, simbolo di modernità, sicurezza e sostenibilità.

L’intervento di ristrutturazione è stato finanziato nell’ambito delle risorse europee NextGenerationEU. I lavori hanno riguardato l’adeguamento antisismico, la manutenzione straordinaria e il miglioramento energetico dell’edificio, restituendo alla scuola spazi sicuri, efficienti e all’avanguardia. Durante la cerimonia, alla presenza del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Walter Tesauro, e del Dirigente scolastico, Maurizio Tedesco, studenti e docenti hanno accolto le autorità e gli ospiti, dando vita a un momento di grande partecipazione. L’evento si è aperto con il tradizionale taglio del nastro, seguito da uno spettacolo teatrale dedicato alla figura di Eschilo, curato dagli studenti del liceo.

Dopo l’esibizione, il Dirigente scolastico Maurizio Tedesco ha sottolineato come “questo nuovo edificio rappresenti non solo un traguardo materiale, ma un punto di partenza per una scuola che vuole essere sempre più aperta, innovativa e inclusiva”.

Particolarmente atteso l’intervento del Presidente del Libero Consorzio Comunale, Walter Tesauro, che ha evidenziato il valore simbolico dell’inaugurazione:

«Oggi inauguriamo un edificio che rappresenta un segno concreto dell’impegno del Libero Consorzio verso la sicurezza, la qualità e la bellezza dei luoghi dell’istruzione – ha dichiarato Tesauro – Restituire agli studenti spazi moderni, sicuri e sostenibili significa investire nel futuro della nostra comunità e dare dignità alla scuola come luogo di crescita e formazione delle nuove generazioni».

La giornata si è conclusa con la presentazione del nuovo logo d’Istituto, ideato come simbolo del rinnovamento e della rinascita del Liceo Eschilo. L’emozione e la soddisfazione erano palpabili tra studenti, docenti e famiglie presenti alla cerimonia.