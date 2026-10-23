Inaugurato a Catania il “Sacrario della Legalità”, ricordata una vittima del terrorismo

È stato inaugurato, in piazza Santa Lucia, nel cuore del quartiere di Picanello, a Catania, il "Sacrario della Legalità"

CATANIA (ITALPRESS) – È stato inaugurato, in piazza Santa Lucia, nel cuore del quartiere di Picanello, a Catania, il “Sacrario della Legalità”, per ricordare il catanese Salvatore Lanza, Guardia di Pubblica Sicurezza, ucciso, all’età di soli 21 anni, il 15 dicembre 1978 a Torino, in un agguato terroristico delle Brigate Rosse. Al centro della piazza, è stato posto un monumento in pietra lavica per tenere vivi la memoria, il coraggio e il sacrificio del caduto Lanza, già insignito di Medaglia d’Oro al Valor civile. Cresciuto nel quartiere di Picanello, Lanza, sin da giovanissimo, si è prodigato per gli altri, manifestando uno spiccato senso civico e sociale, nelle attività della parrocchia e nel volontariato.

L’iniziativa, promossa dal II Municipio del Comune di Catania di concerto con la Questura di Catania, mira a realizzare un vero e proprio presidio di legalità in una delle piazze più popolari del capoluogo etneo, punto di riferimento per famiglie e giovani. Alla cerimonia istituzionale hanno partecipato le massime autorità civili e militari locali, nonché una rappresentanza di alunni degli istituti scolastici Brancanti, Malerba e ITS Academy e alcune associazioni locali. Il Vicario del Questore, Salvatore Montemagno, insieme alle sorelle e al fratello di Salvatore Lanza, ha svelato la targa marmorea, e subito dopo il Cappellano della Polizia di Stato don Salvatore Interlando ha officiato il rito della benedizione del monumento. Subito dopo, il Vicario del Questore ha appuntato la Medaglia d’Oro al Valor Civile sul labaro della sezione ANPS di Catania. A seguire, dopo gli interventi del Vice Sindaco del Comune di Catania, del Presidente del Consiglio Comunale e del Presidente del II Municipio, è stata svelata e posizionata in piazza dagli alunni dell’Istituto Tecnologico Superiore Academy Catania una panchina tricolore. La cerimonia è stata allietata dall’orchestra e dal coro degli istituti scolastici “Vitaliano Brancati” e “Agatino Malerba”, che hanno suonato vari brani, oltre l’Inno d’Italia.

Per far conoscere la figura di Lanza, il parroco della chiesa “Santa Lucia”, padre Gerardo Bouzada, ha promosso una serie di incontri nelle scuole del quartiere, coinvolgendo i ragazzi nell’elaborazione di un messaggio di legalità. Completati gli studi, nel 1976, il giovane Salvatore Lanza è entrato a far parte delle Guardie di Pubblica Sicurezza, frequentando la Scuola Allievi di Alessandria per poi essere assegnato alla Questura di Torino. Durante un turno di vigilanza esterna al carcere torinese delle “Nuove”, all’alba del 15 dicembre 1978 Lanza e il collega Salvatore Porceddu sono stati sorpresi nell’auto di servizio, affiancati da un commando di terroristi appartenenti alle Brigate Rosse che hanno aperto il fuoco contro di loro, colpendoli mortalmente.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

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