Inaugurati i rinnovati locali del don Minozzi e il nuovo micro nido

Gela. Si è tenuta questa mattina la cerimonia di inaugurazione dei rinnovati locali del Polo Educativo - Padre Giovanni Minozzi - La Scuola nel Parco Laudato Si’, alla presenza delle autorità, della dirigenza scolastica e di numerosi cittadini. L’evento ha rappresentato un momento di grande soddisfazione per la comunità, che ha potuto festeggiare un traguardo importante per il futuro dei più piccoli. Tra le principali novità presentate oggi, spicca l’apertura del nuovo MicroNido, realizzato nell’ambito del progetto “Città Nido – Poli integrati per l’infanzia”, con l’obiettivo di rafforzare e ampliare i servizi educativi destinati alla prima infanzia. Il progetto, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, mira a creare spazi inclusivi e di qualità per i più piccoli, sostenendo al contempo le famiglie del territorio. Dopo mesi di intenso lavoro e di collaborazione tra enti, operatori e istituzioni, i locali del Polo Educativo si presentano oggi rinnovati, accoglienti e pronti ad accogliere i bambini in un ambiente moderno e stimolante. Grande la soddisfazione espressa dai rappresentanti della scuola e dell’amministrazione per questa nuova tappa di un percorso condiviso a sostegno della crescita e dell’educazione. La giornata si è conclusa con un momento di festa e di visita agli spazi rinnovati, tra sorrisi, entusiasmo e tanta emozione.