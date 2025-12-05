L’intervento arricchisce il percorso di abbellimento dei vicoli del centro storico portato avanti dall’amministrazione, trasformando un’area anonima in uno spazio colorato e curato.

Gela. La città di Gela compie un nuovo passo nel percorso di rigenerazione del proprio centro storico. È stata infatti inaugurata la scalinata di via Cadorna, un intervento di riqualificazione promosso dalla Fidapa sostenuto dall’associazione Amici della Salute, realtà da sempre attive nel sociale e nella promozione del benessere comunitario.

La scalinata, un tempo anonima e poco valorizzata, oggi appare come un luogo nuovo, colorato e curato, divenendo simbolo di un centro storico che continua ad abbellirsi e rinascere grazie alla collaborazione tra associazioni, cittadini e volontari.

Il progetto, curato con interventi artistici e decorativi, trasforma un semplice passaggio urbano in un punto di interesse estetico e culturale. Le decorazioni, i colori e i dettagli scelti rendono la scalinata un piccolo spazio scenografico, pensato per essere vissuto, attraversato e fotografato.

La Fidapa ha voluto dare al progetto anche un significato sociale e culturale

Via Cadorna si aggiunge alla crescente rete di vicoli e scorci del centro storico gelese che negli ultimi mesi sono stati oggetto di interventi artistici, murales, ripristini e progetti di decoro urbano. Questo processo, fatto di piccoli passi ma di grande valore simbolico, sta restituendo alla città luoghi più curati, più vivi e più attrattivi anche per i visitatori.

La collaborazione tra associazioni e cittadini dimostra che la rigenerazione urbana è possibile quando la comunità sente gli spazi come propri.