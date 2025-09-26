PALERMO (ITALPRESS) & Inaugurata a Palermo la nuova sede regionale della CNA Sicilia. & evento che segna un importante passo avanti per l& e per tutto il tessuto delle piccole e medie imprese e dell& isolan

PALERMO (ITALPRESS) – Inaugurata a Palermo la nuova sede regionale della CNA Sicilia. “Un evento che segna un importante passo avanti per l’associazione e per tutto il tessuto delle piccole e medie imprese e dell’artigianato isolano”, è stato sottolineato nel corso della cerimonia. Erano presenti Otello Gregorini, Segretario Nazionale della CNA, Edy Tamajo, Assessore Regionale alle Attività Produttive, Gaspare Vitrano, Presidente della Commissione Attività Produttive dell’Assemblea Regionale Siciliana, e Giuliano Forzinetti, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Palermo.

La nuova sede “rappresenta un segnale importante di vitalità e di rinnovamento per la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa in Sicilia – è stato spiegato -. I nuovi locali, progettati con particolare attenzione alla funzionalità, all’efficienza e alla sostenibilità, vogliono essere non solo un ufficio dirigenziale, ma una vera e propria ‘Casa degli artigiani’, a disposizione di tutti gli associati che potranno usufruire di questo spazio per meeting, formazione e momenti di confronto”.

“Questa inaugurazione è un giorno di festa e di grande orgoglio per tutta la CNA Sicilia – ha dichiarato Filippo Scivoli, Presidente di CNA Sicilia – Abbiamo voluto creare un luogo accogliente e tecnologicamente avanzato che rispecchi i valori e le esigenze delle nostre imprese. Un luogo dove gli associati possano sentirsi a casa e trovare servizi sempre più efficaci per crescere e competere”.

“I nuovi uffici sono il frutto di un impegno collettivo e simboleggiano la volontà di rilancio della nostra organizzazione – ha aggiunto Piero Giglione, Segretario di CNA Sicilia -. La funzionalità e la sostenibilità degli spazi non sono un fine, ma uno strumento per meglio servire le migliaia di piccole imprese e artigiani che rappresentiamo. Qui vogliamo costruire insieme a loro il futuro dell’economia siciliana, fondata su competenza, innovazione e tradizione”.

Otello Gregorini, Segretario Nazionale della CNA, ha espresso grande soddisfazione: “Ho accolto con piacere l’invito del Presidente Scivoli e del Segretario Giglione di partecipare all’inaugurazione della nuova sede regionale. È il giusto coronamento di un lavoro che la Sicilia sta portando avanti da tempo, segno di una crescita associativa significativa. Questa giornata è stata anche l’occasione per un confronto costruttivo con le istituzioni, perché questa è la nostra missione: fare proposte, dare suggerimenti e valorizzare il mondo delle piccole imprese diffuse, che rappresentano il vero valore e l’autentica ricchezza del territorio siciliano”.

-Foto ufficio stampa Cna Sicilia-

(ITALPRESS).