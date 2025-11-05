"In una situazione difficile nostra amministrazione determinata", Morselli: "Non guardo ai posizionamenti"

L'assessore, in quota M5s, è tra quelli con maggiore esperienza, arrivando peraltro dalla fase della giunta Greco, che si trovò davanti ai primi segnali di crisi, sfociati nel dissesto municipale

Gela. Il bilancio stabilmente riequilibrato, al di là di ogni eventuale ragionamento di strategia politica, è una delle mete essenziali, in questa fase, per l'amministrazione comunale. Lo strumento finanziario arriverà in aula consiliare, per il voto, probabilmente entro la fine di novembre mentre domani il sindaco Terenziano Di Stefano sarà a Roma, in sede ministeriale, per fare il punto della situazione, partendo dal bilancio e chiedendo prime “concessioni”, almeno sul fronte delle assunzioni nell'ente comunale. La situazione generale rimane difficile. “Se non ci fosse stata un'amministrazione comunale determinata e volenterosa, come la nostra, insieme a pochi dirigenti che si stanno sacrificando – dice l'assessore Romina Morselli – tutto sarebbe stato ancora più complesso. Gestire un'emergenza finanziaria come quella che attraversa il Comune non è per nulla facile”. L'assessore, in quota M5s, è tra quelli con maggiore esperienza, arrivando peraltro dalla fase della giunta Greco, che si trovò davanti ai primi segnali di crisi, sfociati nel dissesto municipale. “Devo dire che in uno scenario molto complesso, stiamo riuscendo a dare risultati, a partire dal bilancio e da ciò che è stato fatto in un anno di governo della città – aggiunge – per quanto riguarda i settori che mi sono stati affidati, stiamo notando un ulteriore aumento degli incassi dalla tassa di soggiorno e questo è un segnale incoraggiante. Continuiamo a seguire una linea programmatica e amministrativa volta al rilancio turistico e del nostro territorio. Spero che i musei cittadini possano aprire i battenti, ufficialmente, senza altre attese. Stiamo monitorando e dalla Regione aspettiamo riscontri su più fronti”. Quello con gli assessorati regionali, almeno rispetto ad alcuni ambiti, è un dialogo che non sempre riesce a trovare piena convergenza. L'amministrazione comunale non ha mai negato di attendere risposte precise, anzitutto per quello che concerne i siti museali e quelli archeologici, comprese le nuove scoperte affiorate durante i cantieri finanziati con fondi Pnrr. Morselli, in quota M5s, è reduce da una stagione estiva disegnata intorno a un folto calendario di eventi, reso possibile dal fondo da trecentomila euro, frutto di un emendamento alla legge finanziaria regionale, che portò la sigla del vicepresidente Ars Nuccio Di Paola. Oggi, invece, uno scenario di questo tipo pare molto più complesso da replicare. “Sappiamo che sarà difficile avere fondi per il rilancio turistico e gli eventi – continua l'assessore – noi stiamo lavorando su più ambiti e capiremo come poterci muovere, per la città e per un percorso di ripresa che non vogliamo interrompere”. Il clima politico, ma non solo, all'Ars sembra mutato in profondità rispetto a ciò che accadde solo un anno fa. Con il dissesto in atto, reperire fondi e stanziamenti, per ogni settore, è impresa molto intricata a Palazzo di Città. Morselli ne è consapevole e il dialogo con i riferimenti e con il sindaco va avanti. Soprattutto con il primo cittadino e con i referenti del Movimento cinquestelle, pare che le interlocuzioni dell'assessore siano comunque sempre in costante evoluzione, seppur non manchino gli ostacoli, in primis finanziari. “Gli eventi estivi ci hanno permesso di portare in città un numero elevato di visitatori – dice inoltre – tutti i settori sono stati coinvolti, in un lavoro veramente di squadra. I rapporti con il sindaco? Non ci sono mai stati problemi”. Morselli, infine, ricalca la sua visione, politica e non solo, in uno scenario che tra qualche mese potrebbe condurre a una potenziale rivisitazione del governo cittadino. “Non mi interessano i posizionamenti – conclude – ho sempre dimostrato di lavorare per sostenere l'amministrazione e per dare un contributo alla città, per la sua crescita. Non sono attratta dalle dinamiche strettamente politiche”.

In foto l'assessore Romina Morselli