Quotidiano di Gela

In tribunale una targa in memoria del commerciante antiracket Gaetano Giordano

L'iniziativa è prevista per domani, 19 luglio, nell'ambito delle manifestazioni in ricordo della strage di via D'Amelio, a Palermo, quando persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta

A cura di Redazione Redazione
18 luglio 2026 12:01
In tribunale una targa in memoria del commerciante antiracket Gaetano Giordano - Gaetano Giordano
Gaetano Giordano
Gela
Attualità
Condividi

Gela. Una targa commemorativa, in onore del commerciante Gaetano Giordano, ucciso dai killer di mafia nel novembre del 1992, sarà collocata nel tribunale gelese. L'iniziativa è prevista per domani, 19 luglio, nell'ambito delle manifestazioni in ricordo della strage di via D'Amelio, a Palermo, quando persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. Giordano venne ucciso dalla mafia perché si oppose alle richieste di pizzo. L'agguato a suo danno, come emerse dalle inchieste successive, doveva servire da monito per tutti gli altri esercenti di Gela. Da allora, la famiglia del commerciante, soprattutto la moglie Franca Evangelista e i figli hanno avviato una lunga azione di contrasto ai clan e di sensibilizzazione, alla base anche della successiva nascita dell'associazione antiracket locale. L'iniziativa prevista in tribunale, a Gela, è stata voluta dalla sezione di Caltanissetta dell'Anm, con il sostegno della procura gelese, del presidente del tribunale e di tutti gli organi rappresentativi.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela