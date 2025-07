In spiaggia carcasse di pesci, individuate nel tratto tra Macchitella e Montelungo

Alcune erano già sulla battigia. Altri resti erano in acqua

Gela. Almeno quattro carcasse di pesci, di notevoli dimensioni, questa mattina sono state individuate da un avventore, che stava passeggiando in spiaggia, nel tratto tra Macchitella e Montelungo. Le carcasse sono apparse in avanzato stato di decomposizione e si trovavano a poca distanza, l'una dall'altra. Alcune erano già sulla battigia. Altri resti erano in acqua.