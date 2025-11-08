In serata e domani in città allerta gialla per piogge e temporali: "Massima cautela"
La comunicazione diramata dal sindaco
Gela. A seguito dell’avviso regionale di protezione civile n.25312 – prot.50107 di oggi, emanato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana, è stata dichiarata, per la giornata odierna e per domani, 9 novembre, una fase di attenzione–allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico per temporali. In via precauzionale, è stato attivato il Centro Operativo Comunale, che garantirà il monitoraggio costante delle condizioni meteo e la gestione di eventuali criticità sul territorio. Le squadre di protezione civile, la polizia municipale, i tecnici comunali e i volontari sono impegnati nel controllo delle aree più vulnerabili, in particolare:
Via Venezia
Lungomare Federico II di Svevia
SP81 e SP8
Zona Spinasanta
Via Della Menta
Quartieri Fondo Iozza e Margi
Canale Alessi
Borgo Valentina
Si invita la popolazione a:
• evitare spostamenti non necessari durante le fasi di pioggia intensa;
• non sostare in prossimità di sottopassi, canali e corsi d’acqua;
• prestare la massima attenzione alla segnaletica e alle indicazioni delle autorità.
I cimiteri rimarranno chiusi.
Per eventuali segnalazioni di emergenze o disagi è attivo il numero del Comando di Polizia Municipale e il presidio di Protezione Civile comunale. Il sindaco ha inoltre disposto la reperibilità H24 di tutte le strutture operative fino al cessato stato di allerta.