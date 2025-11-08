In serata e domani in città allerta gialla per piogge e temporali: "Massima cautela"

La comunicazione diramata dal sindaco

Gela. A seguito dell’avviso regionale di protezione civile n.25312 – prot.50107 di oggi, emanato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana, è stata dichiarata, per la giornata odierna e per domani, 9 novembre, una fase di attenzione–allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico per temporali. In via precauzionale, è stato attivato il Centro Operativo Comunale, che garantirà il monitoraggio costante delle condizioni meteo e la gestione di eventuali criticità sul territorio. Le squadre di protezione civile, la polizia municipale, i tecnici comunali e i volontari sono impegnati nel controllo delle aree più vulnerabili, in particolare:

Via Venezia

Lungomare Federico II di Svevia

SP81 e SP8

Zona Spinasanta

Via Della Menta

Quartieri Fondo Iozza e Margi

Canale Alessi

Borgo Valentina

Si invita la popolazione a:

• evitare spostamenti non necessari durante le fasi di pioggia intensa;

• non sostare in prossimità di sottopassi, canali e corsi d’acqua;

• prestare la massima attenzione alla segnaletica e alle indicazioni delle autorità.

I cimiteri rimarranno chiusi.

Per eventuali segnalazioni di emergenze o disagi è attivo il numero del Comando di Polizia Municipale e il presidio di Protezione Civile comunale. Il sindaco ha inoltre disposto la reperibilità H24 di tutte le strutture operative fino al cessato stato di allerta.