In Olanda pole per Piastri, Leclerc 6° ed Hamilton 7°

A cura di Redazione
30 agosto 2025 14:20
Italpress
ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) - Lampo di Oscar Piastri a Zandvoort. Il pilota della McLaren conquista la pole position nel Gran Premio d'Olanda di Formula 1 grazie a uno strepitoso giro concluso in 1'08"662. Il compagno di scuderia Lando Norris, dopo un weekend impeccabile, deve accontentarsi del secondo posto a 0"012 dall'australiano, mentre Max Verstappen si prende la terza piazza a 0"263 dal leader. Ferrari ancora in ombra: Charles Leclerc scatterà dalla sesta casella, davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, settimo.

La sorpresa del giorno è Isack Hadjar (Racing Bulls), esordiente, che balza al quarto posto, precedendo la Mercedes di George Russell. Completano la top 10 Liam Lawson (Racing Bulls), Carlos Sainz (Williams) e Fernando Alonso (Aston Martin).

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
