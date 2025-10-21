In municipio la firma della Carta etica dello sport femminile

Promossa dai club Soroptimist di Gela e Niscemi nell’ambito del progetto nazionale “Donne e Sport”

Gela. Mercoledì 22 ottobre, alle ore 18:30, l’Aula Consiliare del Comune di Gela ospiterà un evento dal forte valore simbolico e sociale: la firma della Carta Etica dello Sport Femminile, promossa dai club Soroptimist di Gela e Niscemi nell’ambito del progetto nazionale “Donne e Sport”. L’iniziativa coinciderà con l’accoglienza della 10ª tappa del Tour della Sicilia in Tandem... alla cieca, parte del progetto “Ragazze in Tandem” ideato da Giusy Parisi, che unisce sport e inclusione in un viaggio di coraggio e condivisione. Dopo i saluti e le introduzioni delle presidenti Laura Cannilla (Soroptimist Club Gela) e Silvia Milletari (Soroptimist Club Niscemi), interverranno i sindaci di Gela e Niscemi, Terenziano Di Stefano e Massimiliano Conti, insieme ai presidenti dei consigli comunali Paola GIudice e Angelo Chessari e agli assessori dei due comuni. Un momento di confronto e testimonianza che ribadisce il valore dello sport come strumento di uguaglianza, rispetto e crescita collettiva, con l’obiettivo di superare ogni forma di discriminazione di genere.