In mare salvò un'intera famiglia, attestato di benemerenza ad Angelo Culmone

Il riconoscimento consegnato in prefettura

Gela. Oggi, in prefettura, è stato consegnato l'attestato di benemerenza rilasciato dal Ministro dell’Interno Piantedosi al gelese Angelo Culmone, che nel 2016 si è rese protagonista di un gesto di straordinario valore umano: salvò un’intera famiglia in difficoltà nelle acque del litorale locale. "Come sindaco di Gela - ha detto il primo cittadino Terenziano Di Stefano presente alla cerimonia - sono profondamente orgoglioso di poter condividere questo momento che riconosce non solo il coraggio e l’altruismo di Angelo ma anche lo spirito di solidarietà che caratterizza la nostra comunità. Gesti come questo ci ricordano quanto valore e umanità ci siano tra i nostri concittadini. Grazie Angelo, a nome di tutta la città".

In foto Culmone e il sindaco Di Stefano