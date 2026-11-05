La mossa "In finanziaria reddito cittadinanza e diritto alla casa", Di Paola: "Con Di Stefano priorità alla città"

"Le primarie anche in Sicilia? Io sono sempre stato per la soluzione che porti a una sintesi tra tutti gli alleati. Una sintesi con un unico candidato condiviso", dice

Gela. Sarà un fine anno fatto di scadenze finanziariamente significative per la tenuta dell'ente comunale e per dare seguito all'assenso giunto dal ministero al bilancio stabilmente riequilibrato. Il sindaco Terenziano Di Stefano, dopo aver incassato il parere favorevole della Cosfel, non ha tergiversato troppo sul punto e data l'esigenza di procedere con i consuntivi e con il successivo bilancio di previsione, in attesa del decreto ufficiale del ministero, ha già spiegato che intende concentrare la sua attenzione amministrativa e quella della giunta proprio sul percorso finanziario. Non ci saranno, invece, mutamenti di sorta in giunta. Di Stefano si fida dell'assetto attuale e andrà avanti seguendo questo percorso, salvo che non sorgano esigenze particolari. "Fa bene il sindaco dopo l'importante risultato raggiunto con il bilancio stabilmente riequilibrato a concentrare tutte le attenzioni sulla città - spiega il parlamentare Ars M5s Nuccio Di Paola - non ci sono tanti Comuni che possono ambire a superare il dissesto in un arco di tempo così limitato. La giunta? Noi abbiamo sempre avuto massima fiducia nel sindaco e lo sosteniamo in ogni sforzo per la città. C'è un percorso, nazionale e regionale, che va avanti e continueremo a confrontarci con serenità". Sicuramente, come ha riferito di recente, Di Stefano dall'Ars, con la finanziaria di fine anno, si attende attenzione sulla città. "Come gruppo del Movimento cinquestelle siamo già a lavoro in tal senso, per misure che avranno un'incidenza anche in città. Abbiamo praticamente già predisposto un pacchetto di interventi che porteremo per la finanziaria. Anzitutto - continua il vicepresidente Ars - un reddito di cittadinanza siciliano, con risorse per duecento milioni di euro. Siamo convinti che sia una misura di equità a sostegno di tante famiglie che vivono alla soglia della povertà e spesso la superano, essendo del tutto indigenti. Poi, misure per il diritto alla casa. Tutti lo devono avere, a maggior ragione quelle famiglie che vivono in emergenza abitativa. Prevediamo, tra l'altro, fondi per adeguare gli immobili popolari. In città, sappiamo bene quale sia la situazione delle famiglie che rischiano di ritrovarsi senza un alloggio e abbiamo spinto per arrivare alla norma sulla proroga già con le variazioni di bilancio ma il governo regionale ha voltato le spalle. Nel pacchetto di interventi, sono previsti inoltre fondi per il diritto alla mobilità, esentando chi è in difficoltà economica dai pagamento dei biglietti per l'uso dei mezzi pubblici. Non dimentichiamo misure per la sanità e per abbattere le liste d'attesa. Devono prevalere le esigenze dei pazienti che non possono aspettare mesi o anni per un esame specialistico. Vanno a fare l'esame specialistico e poi sarà la Regione a pagarlo". I cinquestelle, quindi, tornano a insistere su forme di supporto economico come il reddito di cittadinanza, che è stato una bandiera nazionale del partito dell'ex premier Giuseppe Conte. "È normale che continueremo a confrontarci con il sindaco anche su altre misure più specifiche per la città", aggiunge l'esponente cinquestelle. Di Paola, attuale coordinatore siciliano M5s e che due anni fa mise la sua impronta sulla candidatura a primo cittadino di Di Stefano, non dimentica certamente i passi da muovere per il prossimo anno, quando saranno aperte le urne nazionali e regionali. Sarà una prova concreta pure per l'esperienza di governo in atto in città, a vocazione progressista e civica ma con diverse sfaccettature di centrodestra. "Una cosa è certa - conclude - a livello nazionale, il centrosinistra ha scelto le primarie e ci saranno tutti i passaggi del caso. Le primarie anche in Sicilia? Io sono sempre stato per la soluzione che porti a una sintesi tra tutti gli alleati. Una sintesi con un unico candidato condiviso. Aspetto chiaramente le scelte di altri partiti come il Pd, che si sono detti spesso favorevoli alle primarie. Da quello che so, fino a qualche mese fa, i dem guardavano a De Luca ma oggi sta nel centrodestra. Ultimamente, sembra che il Pd vada verso La Vardera. Io ritengo che tutti insieme dobbiamo lavorare a un progetto unitario per la Sicilia che sia convincente e che trovi il sostegno dei territori e di amministratori e sindaci capaci come Terenziano Di Stefano".