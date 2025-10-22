"In FI problemi superati", Biundo: "Aspettiamo bilancio, Mancuso importante su Ati e spero aderisca Pellegrino"

Biundo è l'unico azzurro all'assise civica e il suo ruolo non può ritenersi secondario, anzi. Cirignotta ha subito voluto ricostruire ponti che sembravano cedere

Gela. Il tentativo avviato dal centrodestra cittadino, teso alla costruzione di un progetto alternativo a quello dell'amministrazione del sindaco Terenziano Di Stefano, va in parallelo con il percorso di unità all'interno dei partiti d'area. Quello di Forza Italia, per lunghi tratti, è sembrato un caso quasi irrisolvibile, con una netta distanza tra la rappresentanza consiliare e una parte della dirigenza. L'elezione a segretario di Vincenzo Cirignotta, progressivamente, pare ricompattare il fronte. “E' vero, c'erano stati problemi – dice il vicepresidente del consiglio comunale Antonino Biundo – oggi, sono stati superati. Il dialogo con Cirignotta è molto proficuo e devo dire che sta facendo un gran lavoro anche nel percorso di unità del centrodestra locale”. Biundo è l'unico azzurro all'assise civica e il suo ruolo non può ritenersi secondario, anzi. Cirignotta ha subito voluto ricostruire ponti che sembravano cedere. “Lavoriamo e andiamo avanti – continua il consigliere comunale – parlo spesso con Cirignotta e ora attendiamo il bilancio stabilmente riequilibrato. Approfondiremo gli atti prima di dare un nostro giudizio. La città e l'ente comunale hanno bisogno di uno strumento finanziario. Spero che si possa pervenire all'approvazione prima possibile”. Biundo è convinto che il centrodestra sia “maggioranza in città ma non deve dividersi altrimenti la sconfitta, come è stato dimostrato, sarà inevitabile”. Più in generale, non ha mai alzato la bandiera di un'opposizione a tutti i costi e in consiglio ha tenuto una linea di sostegno agli atti che possano incidere sull'intera collettività. Non trascura l'elezione di Di Stefano alla presidenza dell'Ati idrico. “E' importante avere un presidente che rappresenti la nostra città che ancora oggi continua ad affrontare difficoltà sul servizio idrico – aggiunge – allo stesso tempo, penso che il centrodestra abbia avuto un ruolo determinante nell'elezione di Di Stefano. L'onorevole Michele Mancuso ritengo abbia fatto molto per consentire la scelta sul nuovo presidente Ati. Del resto, buona parte del cda è composto da sindaci di centrodestra”. Ancora una volta, infine, il vicepresidente del consiglio comunale non nega la comunanza di idee politiche e amministrative che caratterizza il suo rapporto con un altro consigliere di centrodestra, Gabriele Pellegrino. “E' una persona sempre coerente e questo lo apprezzo molto – conclude – spero che prima o poi decida di aderire ufficialmente a Forza Italia. Secondo me, sarebbe un valore aggiunto per il nostro partito. Sicuramente, io continuerò a sostenere Forza Italia”.

In foto il consigliere comunale FI Antonino Biundo