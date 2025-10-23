In città si struttura "Europa Verde", sabato assemblea: in platea tanto centrosinistra e i civici

L'invito è esteso chiaramente a tutte le soggettività del centrosinistra e a quelle civiche

Gela. Nel centrosinistra locale, che è alla base del “modello Gela” del sindaco Terenziano Di Stefano, si struttura sul territorio anche “Europa Verde”, la componente ecologista che fa parte dell'Alleanza Verdi-Sinistra. Sabato mattina, si tiene l'assemblea provinciale, finalizzata all'elezione dei due portavoce, dei componenti dell'esecutivo e dei consiglieri federali regionali. L'invito è esteso chiaramente a tutte le soggettività del centrosinistra e a quelle civiche. Dovrebbero esserci il sindaco Terenziano Di Stefano, i suoi civici di “Una Buona Idea”, rappresentanze del Pd e ancora il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, il segretario regionale “PeR” Miguel Donegani e i comunisti. In rappresentanza della struttura regionale e nazionale di “Europa Verde” è atteso Massimo Fundarò. Nel parlamento nazionale c'è una presenza del gruppo, con il portavoce storico Angelo Bonelli. Durante l'incontro, fissato all'hotel “Sileno”, non mancheranno temi come quello delle bonifiche e della transizione ecologica e ancora “sanità e giustizia sociale, oltre al contesto territoriale”.

Il portoce nazionale e parlamentare Angelo Bonelli