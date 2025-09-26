In casa aveva cocaina per lo spaccio: arrestata una donna

È stata arrestata dai carabinieri

Gela. Ancora un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti operato dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela. Nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa predisposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta, con particolare attenzione alle aree sensibili del territorio e a quelle maggiormente frequentate dai giovani, i Carabinieri di Gela hanno tratto in arresto in flagranza di reato una donna 44 enne Francesca Ridolfo, pregiudicata, ritenuta responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A esito di perquisizione personale, veicolare e domiciliare, i militari hanno rinvenuto nella sua abitazione, occultati in diversi punti: una busta trasparente elettrosaldata sottovuoto contenente cocaina, per un peso di 50 gr; materiale vario per il taglio e il confezionamento, tra cui 55 buste per il sottovuoto di varie dimensioni, della stessa tipologia di quella contenente lo stupefacente. Quanto ritrovato è stato sottoposto a sequestro. L’arrestata, su disposizione della Procura della Repubblica di Gela che coordina le indagini, è stata tradotta presso la Casa Circondariale Femminile di Agrigento. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Gela, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti.