Impresa Italia nel flag football, finale ai Mondiali e pass per LA2028

ROMA (ITALPRESS) - Giornata storica per il flag football azzurro. L'Italia maschile dell'head coach Massimiliano Bonomo, infatti, si è qualificata per la finale (prima di sempre) ai Mondiali di Dussel...

ROMA (ITALPRESS) - Giornata storica per il flag football azzurro. L'Italia maschile dell'head coach Massimiliano Bonomo, infatti, si è qualificata per la finale (prima di sempre) ai Mondiali di Dusseldorf, in Germania, ottenendo in un colpo solo anche il pass per i Giochi di Los Angeles 2028, dove questa disciplina farà il proprio debutto a livello olimpico. L'evento iridato, ospitato dal Garath-Dùsseldorf Flag Football Complex, garantisce infatti alle due squadre meglio piazzate la qualificazione diretta per il torneo a cinque cerchi in California, al quale saranno ammesse in totale sei formazioni (gli Stati Uniti sono già dentro di diritto in qualità di Paese ospitante). Prima squadra qualificata all'Olimpiade a stelle e strisce per l'Italia Team, che nella serata di venerdì aveva potuto brindare già alla prima carta olimpica (Sofia Raffaeli nell'all-around di ginnastica ritmica). La Nazionale ha sconfitto in successione la Gran Bretagna (22-12), Panama (45-36) e la Francia (34-31), aggiudicandosi il girone D con tre vittorie in altrettante partite ed ottenendo così l'accesso alla griglia play-off per le posizioni dal primo all'ottavo posto. La compagine tricolore, presentatasi in terra teutonica da numero quattro della classifica mondiale e con in tasca l'oro europeo conquistato nel settembre del 2025 a Parigi (Francia), nei quarti di finale ha liquidato con il punteggio severo di 38-22 i padroni di casa della Germania. Ma il vero capolavoro della settimana l'Italia, unica squadra del Vecchio Continente approdata tra le migliori quattro al mondo, lo ha messo a segno proprio in semifinale, in cui ha avuto la meglio per 41-36 nei confronti del Canada, regalandosi il pass per una storica finale e soprattutto la certezza di poter dare concretezza al sogno dei cinque cerchi. Nell'ultimo atto di domenica 16 agosto la Nazionale (bronzo sia nel 2010 sia nel 2014) se la vedrà contro gli Stati Uniti, vincitori degli ultimi cinque titoli consecutivi e che nell'altra semifinale della giornata hanno piegato in extremis (42-40) il Messico. L'altra squadra che volerà a Los Angeles 2028, quindi, sarà una tra il Canada ed il Messico, che si affronteranno per uno spareggio olimpico nella finale per il terzo posto.

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