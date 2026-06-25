Impresa dell’Ecuador, batte la Germania in rimonta e vola ai sedicesimi

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - L'Ecuador vince 2-1 inrimonta contro la Germania e sogna in grande, in attesa deirisultati dagli altri gironi. Prima vittoria al Mondiale 2026 perla nazionale di...

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - L'Ecuador vince 2-1 in

rimonta contro la Germania e sogna in grande, in attesa dei

risultati dagli altri gironi. Prima vittoria al Mondiale 2026 per

la nazionale di Beccacece che sale a quota 4 e si qualifica come

una tra le otto migliori terze tornando alla fase ad eliminazione

diretta dopo vent'anni. Pronti-via e la Germania è passata subito

in vantaggio: Pavlovic ha rubato palla a Vite - tante proteste da

parte dell'Ecuador, dopo la giocata il centrocampista ha colpito

inavvertitamente in faccia il proprio avversario con il piede -,

Wirtz ha poi trovato Sanè che di prima intenzione ha beffato

Galindez. Il pareggio dell'Ecuador è arrivato nell'immediato, al

9': Angulo ha pescato il jolly con una conclusione dalla distanza e Neuer non è riuscito ad opporsi al primo gol ecuadoriano al Mondiale 2026. Dopo la rete segnata, la nazionale guidata da Beccacece ha aumentato il ritmo sfruttando le corsie laterali. La Germania ha invece sofferto non riuscendo più ad uscire dalla propria metà campo. Al 25' Havertz ha provato a sorprendere la difesa avversaria con un colpo di testa, ma Galindez ha bloccato senza problemi. Nella parte finale entrambe le squadre hanno alzato i giri del motore, ma i ritmi elevati hanno portato a maggiori errori in fase di costruzione, con poche opportunità da gol create fino al duplice fischio.

Tensione anche all'inizio della ripresa, per un calcio di rigore assegnato alla Germania: dopo una revisione al Var la direttrice di gara Penso ha assegnato punizione all'Ecuador per un fallo precedente commesso da Sanè. Al 17' l'Ecuador ci ha provato ancora una volta dalla distanza, ma il tiro di Enner Valencia è stato respinto da Neuer. Al 28' Plata ha sprecato un'occasione d'oro: dopo un pasticcio della difesa tedesca il centrocampista del Flamengo ha calciato a lato da dentro l'area piccola. Al 33' il forcing ecuadoriano ha dato i propri frutti: sugli sviluppi di un corner Plata ha anticipato con la punta del piede Neuer segnando il gol del sorpasso e della

qualificazione.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).