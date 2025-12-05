Compostaggio, valutazione mercato senza partire dall'ultima base d'asta: verso incarico

Per Di Stefano, è fondamentale che l'impiantistica presente per intero sul territorio comunale rimanga pubblica, nella gestione unica di Srr4, pure attraverso la controllata Impianti Srr

Gela. C'è la necessità, ormai piuttosto impellente, di dare seguito agli impegni assunti, anche in sede di assemblea dell'Ato Cl2 in liquidazione. Gran parte dell'attenzione è rivolta al sistema di compostaggio di Brucazzi, di proprietà Ato. Urge una valutazione di mercato per fare in modo che la Srr4, l'attuale società che sovraintende il sistema rifiuti territoriale, possa avanzare una propria proposta di acquisto. Dopo l'assemblea della scorsa settimana, si sta procedendo verso l'incarico a una società che si occuperà della fase di due diligence. Un tema che il sindaco Terenziano Di Stefano, tra i fautori del mantenimento dell'impianto sotto ala pubblica, ha affrontato nuovamente con il presidente Srr Gianfilippo Bancheri, in città per l'iniziativa “Plastic free”. L'incarico per la valutazione di mercato dell'impianto di compostaggio verrà definito nei prossimi giorni (in estate ci fu un primo tentativo che non ebbe risultati). Una cosa è certa, non si dovrà tenere conto della base d'asta, da oltre quattro milioni di euro, che Ato ha fissato per le procedure di vendita già poste in essere, l'ultima delle quali chiusa la scorsa settimana ma probabilmente destinata alla sospensione o all'annullamento. Per Di Stefano, è fondamentale che l'impiantistica presente per intero sul territorio comunale rimanga pubblica, nella gestione unica di Srr4, pure attraverso la controllata Impianti Srr. Così, spetterà alla società specializzata, nell'arco di dieci-quindici giorni, condurre un sopralluogo a Brucazzi e poi definire il valore dell'impianto, ormai non più a pieno regime da alcuni anni. I Comuni dell'ambito, in questo frangente temporale, hanno dovuto conferire in altri siti, con costi maggiorati. Come abbiamo riferito negli scorsi giorni, la conduzione Ato del compostaggio è finita sotto indagine per presunte irregolarità ambientali. Si è aperto il giudizio che tocca anche l'attuale commissario Giuseppe Lucisano.

In foto l'area del sitema di compostaggio a Brucazzi