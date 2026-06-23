Impianti Srr, prime verifiche commissario: tanti nodi a Timpazzo, dai progetti all'ampliamento

Picone aveva affidato, per la fattibilità tecnico-economica, l'incarico a una società di Bagheria, in provincia di Palermo, il cui direttore tecnico è l'ingegnere Salvatore Parlatore, già responsabile tecnico a Timpazzo e attualmente ai domiciliari

Gela. Con le misure cautelari imposte nell'inchiesta sul presunto ciclo illecito dei rifiuti a Timpazzo, la società in house Impianti Srr, che gestisce la discarica e il servizio rifiuti sul territorio, è di fatto passata di mano, con l'avvento di un commissario nominato dal gip del tribunale di Caltanissetta, in seguito al sequestro preventivo. Il commercialista nisseno Marco Valenza, sulla base dei provvedimenti disposti dal gip, dovrà portare avanti la gestione per un anno. Il professionista ha avviato una prima verifica circa la situazione attuale della società, anche per poi riferire al giudice. I sindaci della Srr hanno avuto contatti con Valenza, così da organizzare un incontro ufficiale, in sede di assemblea, a inizio luglio. Il professionista prende le redini di una società che fin dalla sua costituzione è sempre stata amministrata dall'ingegnere Giovanna Picone (insieme ai propri consulenti), raggiunta da misura di custodia cautelare nell'ambito dell'inchiesta in essere, con pesanti contestazioni. L'ingegnere, peraltro, sarà revocata dall'incarico, così come deciso ieri dall'assemblea dei sindaci. Sono ancora diversi i punti gestionali da affrontare. Va completata l'acquisizione definitiva del sistema di compostaggio di Brucazzi, ceduto dall'Ato Cl2 in liquidazione. Servirà finalizzare la proroga per la gestione delle vasche sature e soprattutto ci sono i progetti aperti per l'ampliamento del sito di Timpazzo, con la nuova vasca F, per un ammontare di quasi dodici milioni di euro (fondi Fsc). Di recente, il manager Picone ha affidato, per la fattibilità tecnico-economica, l'incarico a una società di Bagheria, in provincia di Palermo, il cui direttore tecnico è l'ingegnere Salvatore Parlatore, già responsabile tecnico a Timpazzo e attualmente ai domiciliari, coinvolto nella stessa indagine. Non ci sono invece problemi di sorta per la prosecuzione del servizio rifiuti nei comuni dell'ambito, compreso quello di Gela, e per la piena operatività di tutta la piattaforma.





