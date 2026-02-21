Impatto tra un'auto e una moto in pieno centro storico, almeno due feriti

L'incidente in serata

Gela. L'impatto è avvenuto in pieno centro storico, all'incrocio tra via Cairoli e via Damaggio Fischetti. Un'auto e una moto si sono scontrate. Ci sono feriti trasferiti in ospedale. Pare che le conseguenze fisiche maggiori le abbiano riportate i due che erano in sella alla moto. Sul posto, anche un'ambulanza, con i sanitari che hanno prestato i primi soccorsi.