Immobili sfitti con affitti calmierati, firmato accordo

Accordo sottoscritto in Comune

Gela. Sottoscritto un accordo territoriale per favorire la disponibilità nel mercato delle locazioni degli immobili attualmente sfitti, con agevolazioni sia per gli inquilini che per gli stessi proprietari degli immobili. Un modo che si pone come obiettivo anche la riduzione della platea dei contratti non regolari o addirittura mai registrati all’Agenzia delle Entrate. La firma, alla presenza del sindaco Terenziano di Stefano e dell’assessore al patrimonio Simone Morgana, è stata apposta da Luigi Scavuzzo (presidente U.p.p.i – Unione piccoli proprietari), Loredana Tumminello e Angelo Assennato (Unioncasa), Iside Licata (Sunia Cgil), Marco Gruttadaura (S.i.c.e.t. Cisl), Mario La Rosa (U.n.i.a.t. Uil). Il rinnovato Accordo consentirà all’Amministrazione di favorire l’utilizzo dei contratti a canone concordato anche ai fini di una aliquota Imu agevolata. "È stata prospettata una occasione di legalità – spiega il sindaco - e di risparmio per gli immobili sfitti e l’abbiamo subito accolta. Ciò consente di affittare un immobile sfitto ricevendo benefici con tassazione al 10% e l’aliquota Imu ridotta al 75% dell'imponibile. Il vantaggio non è solo fiscale per i proprietari ma anche per i conduttori”. L’accordo è valido solo per gli immobili abitativi e non commerciali.