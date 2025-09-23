Immobili non in regola, a processo due fratelli: assolti dall'accusa di violazione dei sigilli

C'erano stati controlli sugli immobili risultati non in regola

Gela. L'accusa che gli veniva mossa, di violazione dei sigilli su due immobili non in regola, è venuta meno a conclusione del giudizio. Due fratelli, entrambi imputati, sono stati assolti. Al termine dell'istruttoria dibattimentale, il giudice ha escluso l'ipotesi della violazione di sigilli rispetto a lavori che vennero condotti per il completamento degli immobili, nella zona a ridosso di via Venezia. Sono risultati ormai prescritti invece i capi di accusa legati a ipotesi contravvenzionali. La difesa, sostenuta dal legale Stefano Scepi, ha fatto riferimento pure agli aspetti amministrativi e burocratici della vicenda di quelle abitazioni, escludendo la volontà, da parte di entrambi, di violare i sigilli, che erano stati imposti a seguito di accertamenti.