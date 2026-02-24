Immobili comunali, ricognizione va avanti per arrivare a un quadro preciso

Sono tutti elementi che potranno confluire anche nel prossimo piano delle alienazioni e valorizzazioni

Gela. Una vera e propria ricognizione, punto per punto, iniziata lo scorso anno ma che non è ancora conclusa, anche a causa di una dotazione di personale assai ridotta negli uffici del settore comunale patrimonio così come in quelli di altre aree tecniche, ma non solo, del municipio. È quella che sta andando avanti sugli immobili comunali per valutarne lo stato, circa affidamenti e costi che graano sul municipio. L'assessore al ramo Simone Morgana e il segretario generale Giovanni Curaba, che ad interim si occupa anche di questo settore, stanno sviluppando una sorta di disamina per comprendere la situazione di tanti beni comunali, in passato spesso affidati ma senza punti di riferimento certi. Sono verifiche rese necessarie, inoltre, dal percorso di rientro dal dissesto, dettato pure con il bilancio stabilmente riequilibrato, sul quale si attende la valutazione conclusiva del ministero. "Stiamo andando avanti con questo tipo di monitoraggio per ricostruire la situazione di tanti beni immobili del nostro ente - dice Morgana - il lavoro non è ancora ultimato ma vogliamo arrivare a un quadro più chiaro possibile". Sono tutti elementi che potranno confluire anche nel prossimo piano delle alienazioni e valorizzazioni, finalizzato non solo ad acquisire potenziali introiti dalla vendita di immobili comunali ma inoltre a lavorare per la piena fruibilità di strutture che, se affidate secondo parametri di piena efficienza, potrebbero garantire servizi alla collettività.