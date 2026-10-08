Il Volley Gela sceglie la via della continuità: riconfermata anche Ludovica Gerotti

Cresciuta nel vivaio biancazzurro, si è già resa protagonista nelle passate stagioni garantendo qualità e affidabilità, oltre che grande determinazione.

Gela. Altra riconferma in casa Volley Gela: il club rinnova la propria fiducia nei confronti di Ludovica Gerotti, giovane schiacciatrice classe 2009. Cresciuta nel vivaio biancazzurro, si è già resa protagonista nelle passate stagioni garantendo qualità e affidabilità, oltre che grande determinazione.

“Il Volley Gela è felice di comunicare la riconferma di Ludovica Gerotti, schiacciatrice classe 2009, pronta a vivere una nuova stagione in maglia biancazzurra. Giovane, determinata e con tanta voglia di crescere, Ludovica ha già dimostrato di avere qualità importanti - scrive il club -. In queste settimane di preparazione ha impressionato per impegno, personalità e atteggiamento, mostrando di poter rappresentare una vera e propria arma in più per la squadra che si appresta ad affrontare il campionato di Serie D. Le sue prestazioni in allenamento e la continua crescita lasciano ben sperare: Ludovica è pronta a mettere la propria energia e il proprio talento al servizio del gruppo, con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo sempre più importante”.