Il Trapani pesca dal Gela: ufficiale l’arrivo di Andrea Petta

Un segnale importante da parte del club di Valerio Antonini, che si assicura un difensore di estrema affidabilità e rilancia le proprie ambizioni in vista della prossima stagione.

Gela. Il Gela saluta Andrea Petta, annunciato oggi dal Trapani attraverso una nota ufficiale.

“Difensore centrale classe 1992, Petta porta con sé un bagaglio di esperienza costruito in anni di carriera tra professionismo e Serie D, distinguendosi come uno dei protagonisti di numerose stagioni vincenti - scrive il club -. Nel suo palmarès figurano infatti la vittoria del campionato di Serie C2 con L’Aquila e ben tre successi nel campionato di Serie D con Lupa Castelli Romani, Bisceglie e Team Altamura”.

Un segnale importante da parte del club di Valerio Antonini, che si assicura un difensore di estrema affidabilità e rilancia le proprie ambizioni in vista della prossima stagione. Il Gela - il cui futuro è ancora tutto da scrivere - saluta uno degli elementi più importanti dell’ultima stagione.