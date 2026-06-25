Il Sudafrica sorprende la Corea del Sud e vola ai sedicesimi

MONTERREY (MESSICO) (ITALPRESS) - Sorpresa a Monterrey con il Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e centra una sorprendente qualificazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Partita con p...

MONTERREY (MESSICO) (ITALPRESS) - Sorpresa a Monterrey con il Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e centra una sorprendente qualificazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Partita con poche emozioni e tante sbavature da una parte e dall'altra. Il match point lo trova in contropiede Maseko (63'), che lancia la selezione di Broos nelle migliori 32 squadre del torneo. Nonostante il disastroso esordio contro il Messico, con tanto di due espulsioni dirette, il Sudafrica supera proprio la Corea sul gong, termina secondo nel girone A con 4 punti e si giocherà un posto negli ottavi di finale con il Canada (28 giugno, ore 21.00). Terzo posto e tre punti per la Corea del Sud, che spera in una qualificazione come migliore terza. La squadra di Hong Myung-Bo ha una differenza reti (2 gol fatti, 3 subiti) migliore della Scozia (1 gol fatto, 4 subiti) e dovrebbe riuscire a rientrare nelle otto migliori terze.

Parte forte la Corea del Sud con Kim che al 2' va vicino al vantaggio con un colpo di testa su sviluppo da calcio d'angolo. Molto attivo Lee Kang-In, che sfiora il palo con una conclusione in piena area di rigore. Il Sudafrica prova a rendersi pericoloso in contropiede e sfiora l'1-0 al 30' con Mbatha e Makgopa, da due passi, respinti da due grandi riflessi di Kim Seung-Gyu.

La Corea del Sud perde qualità nel palleggio e al 63' ecco il gol del Sudafrica, che colpisce in ripartenza con Maseko. Poche occasioni nel finale e i Bafana Bafana riescono a strappare una qualificazione ai sedicesimi più che sorprendente.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).