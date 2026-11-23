Il SAI rende omaggio alla Capitaneria di Porto di Gela

Un incontro all’insegna del dialogo e della cittadinanza attiva, che ha rafforzato il legame tra i giovani beneficiari del progetto e le istituzioni del territorio.

Gela. Un gesto di gratitudine e un messaggio di coraggio nel segno della solidarietà. In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, una delegazione del progetto SAI ha fatto visita alla Capitaneria di Porto di Gela per rendere omaggio al lavoro quotidiano della Guardia Costiera.



I ragazzi hanno consegnato alcuni manufatti realizzati a mano, tra cui cuori di carta e un’ancora in DAS decorata con il tricolore e accompagnata dal motto latino “Omnia vincit animus”. Un simbolo che unisce le difficili esperienze di viaggio via mare vissute da alcuni beneficiari all’impegno della Guardia Costiera nel soccorso e nella tutela delle persone.



Ad accompagnare i ragazzi Bruna Consoli, coordinatrice del progetto, Viviana Consoli, insegnante, e Mesciua Liuzzo, educatrice. Il Comandante della Capitaneria ha ricambiato il gesto donando al SAI il Crest della Guardia Costiera, in segno di stima e collaborazione.



