Il Rotaract Club promuove il benessere mentale con l’evento “SempliceMENTE”

Una giornata di dialogo, consapevolezza e testimonianze alla Pinacoteca “Antonio Occhipinti”

Gela. La Pinacoteca “Antonio Occhipinti” di Gela ha ospitato un importante momento di riflessione e sensibilizzazione sul tema del benessere mentale. L’iniziativa, dal titolo “SempliceMENTE”, è stata promossa e organizzata dal Rotaract Club di Gela, presieduto per l’anno sociale 2025/2026 da Elias D’Aleo, con il patrocinio del Comune di Gela. Moderato da Giuseppe Sasunna e Martina Romano, soci del Rotaract Club, l’evento ha messo al centro la necessità di parlare di salute mentale in modo semplice, naturale e accessibile a tutti. Una riflessione che, come recita il titolo stesso, vuole rendere il dialogo sul benessere psicologico parte integrante della vita comunitaria.

Ad aprire i lavori sono stati il Presidente del Consiglio Comunale Paola Giudice, l’Assessore alla Cultura Peppe Di Cristina e l’Assessore alla Sanità Filippo Franzone, che hanno evidenziato l’importanza di promuovere una vera cultura della prevenzione e del dialogo su questi temi. Le istituzioni hanno sottolineato come la salute mentale rappresenti oggi una delle sfide più urgenti della società contemporanea e come la collaborazione tra enti, associazioni e cittadini sia fondamentale per affrontarla con efficacia e sensibilità. Durante il convegno si sono alternati diversi relatori di rilievo nel panorama sanitario e sociale: Daniela Giardino,Nuccia Morselli,Tatiana Mauro, Rosaria D’Amaro e Don Giuseppe Fausciana. Ognuno di loro ha offerto una prospettiva diversa ma complementare sul tema, approfondendo aspetti che spaziano dalla prevenzione del disagio mentale al supporto terapeutico, fino alle difficoltà sociali e relazionali che spesso accompagnano le persone che vivono queste esperienze.

Particolarmente toccante è stato l’intervento di Daniela Giardino, che ha condiviso la propria testimonianza personale di resilienza e rinascita, trasformando la sua esperienza di sofferenza in un messaggio di forza e speranza. Le sue parole, cariche di autenticità, hanno commosso il pubblico, ricordando a tutti l’urgenza di abbattere lo stigma che ancora oggi circonda la salute mentale.

L’evento “SempliceMENTE” ha così rappresentato un momento di incontro e consapevolezza per la comunità gelese, un invito a guardare al benessere psicologico come parte integrante della vita quotidiana.

Con iniziative come questa, il Rotaract Club di Gela rinnova il proprio impegno nel promuovere il valore del dialogo, della solidarietà e della prevenzione, contribuendo a costruire una società più empatica e attenta ai bisogni delle persone.