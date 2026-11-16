Automobilismo Il rookie Emilio Damante diventa campione conquistando a Misano il titolo Gtc Gt4 Am

Il duo Damante-Maccari ha concluso in seconda posizione l'ultima tappa del campionato Gtc con un vantaggio di 31 lunghezze sui diretti avversari.

Il gelese Emilio Damante sale sul tetto d’Europa vincendo, in coppia con Edoardo Maccari, il titolo Gtc Gt4. Ai piloti rookie della Alpine A110 Gt4 del team Tuder Motosport è bastato un secondo posto a Misano per laurearsi campioni del vecchio continente tra le performanti Gt4 Am. L’inseguimento dei più diretti inseguitori si è fermato a 31 punti di distacco, abbastanza per consentire ad Emilio Damante ed Edoardo Maccari a sugellare una stagione di successo iniziata con la pole position a Vallelunga e in Slovacchia. Al Slokakiaring avevano ottenuto anche la prima vittoria stagionale. A Misano, sul circuito intitolato a “Marco Simoncelli”, nonostante le condizioni meteo critiche, caratterizzate da freddo e pioggia costante, il gelese Damante è riuscito a conquistare la terza casella in griglia nelle qualifiche. Il duo Damante – Maccari ha subito ipotecato il discorso campionato aggiudicandosi gara 1, disputata su asciutto. Tutt’altro che una passerella è stata la finale di domenica, dove la pioggia copiosa ha reso il tracciato ancora più insidioso. Sotto la bandiera a scacchi l’Alpine A110 Gt4 Am è transitata in seconda posizione mandando in estasi il team Tuder e consacrando definitivamente campioni della Gtc Gt4 Am il gelese Emilio Damante ed Edoardo Maccari. “È stato un weekend dalle condizioni veramente estreme – commenta Emilio Damante -, che ci ha messo a dura prova. Il team, nonostante tutto, ha messo a disposizione un mezzo perfetto, adattato al meglio ad ogni condizione vista nel weekend. La nostra Alpine si è dimostrata competitiva – continua il pilota gelese - sin da subito e siamo riusciti a mettere già da venerdì il fine settimana sui giusti binari. Grazie all'aiuto del mio compagno di squadra Edoardo – conclude Damante -, che è sempre stato incredibilmente veloce durante tutto l'arco del weekend, siamo stati capaci di gestire i momenti più complessi sapendo di avere sempre margine nel gioco delle coppie, carta vincente alla fine. Abbiamo raggiunto questo traguardo al primo anno in GT4 e non possiamo che essere orgogliosi del nostro percorso finora. Un sogno che si avvera”.