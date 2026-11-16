Campagne e controlli Controlli a Priolo Sottano, pozzo privato fuori norma: "Vietato usare l'acqua"

Sarebbe stato realizzato all'inizio degli anni ottanta. Il divieto d'uso del pozzo è stato posto anche per "ragioni di igiene e sicurezza pubblica"

Gela. È soprattutto l'allerta per il rischio salmonella nelle coltivazioni locali ad aver rafforzato, nelle ultime settimane, controlli a tappeto nelle aree rurali locali. L'ipotesi prevalente è che la fonte di eventuale contaminazione possa essere l'acqua usata per le attività nei campi. Nel corso delle verifiche, condotte anche dai carabinieri del Nas di Ragusa, è stato individuato un pozzo per l'approvvigionamento idrico non in regola con le autorizzazioni e con l'iter di sanatoria. Sarebbe stato realizzato all'inizio degli anni ottanta e poi l'area passò dal proprietario originario ai subentranti che acquistarono il terreno, identificati dai Nas e dai tecnici del genio civile di Caltanissetta. È stata disposta la rimozione di tutti i sistemi e delle condotte di derivazione dell'acqua. È vietato l'uso dell'acqua del pozzo. Nel provvedimento, rilasciato dal genio civile, non si fa alcun riferimento al rischio salmonella ma il divieto d'uso del pozzo è stato posto anche per "ragioni di igiene e sicurezza pubblica".