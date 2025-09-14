Il ritorno del Gela al Presti in serie D è dolcissimo, 2-0 al Ragusa
Prestazione maiuscola dei biancazzurri contro gli iblei di Lucenti. Giacomarro ed autogol decidono il match del Presti davanti a duemila spettatori.
Gela. Il Gela trionfa sul velluto contro il Ragusa dinanzi ad uno stadio “Presti” pieno di sostenitori per il ritorno in casa in Serie D. 2-0 il risultato al termine dell’esordio casalingo biancazzurro. A decidere l’incontro la rete di uno straordinario Giacomarro e l’autogol di Bianco nel recupero della prima frazione di gara. I padroni di casa mantengono il pallino del gioco per tutta la durata dell’incontro, senza mai rischiare contro un evanescente Ragusa. Sono quattro, adesso, i punti in classifica dei ragazzi di mister Cacciola, in attesa della trasferta di domenica prossima contro il Messina.
GELA 2-0 RAGUSA
Gela: Minuss, Giuliano, Sbuttoni, Marino (42’ st Petta), Aperi (29’ st Gigante), Panzera, Cangemi (15’ st Vincenzi), Giacomarro, Sartore (20’ st Bollino), Maltese (42’ st Ferrigno), Sarao. A disposizione: Colace, Argentati, Cosmano, Siino. Allenatore: Gaspare Cacciola.
Ragusa: Esposito M., Memeo, Esposito B., Bianco (15’ st Guzzo), Accetta, Prestigiacomo, D’Amore, Aronica (36’ st Mazzocchi), Rafele, Baumwollspinner (26’ st Battaglia), Capone (1’ st Sinatra). A disposizione: Bonagura, Cantone, Rizzo, Palladino, Cavalieri. Allenatore: Gaetano Lucenti.
Arbitro: Gervasi di Cosenza.
Note: Ammoniti Battaglia, Rafele, Sbuttoni
Reti: 5’ pt Giacomarro, 46’ pt aut. Accetta
Recupero: 2 pt, ? st
La cronaca.
4’ Aperi scappa dietro la linea dei difensori, con un sombrero salta l’avversario ma perde l’attimo e non riesce a calciare bene in porta.
5’ 1-0 Gela. La prima marcatura stagionale del Gela è di Dario Giacomarro, che scappa in velocità e trafigge Esposito sul primo palo.
13’ punizione dal limite di Rafele, che tenta di ingannare Minuss calciando rasoterra. Conclusione debole.
25’ servito da Marino, Sarao tenta di spedire il pallone all’angolino da fuori area. Esposito ingloba la sfera.
28’ Aperi a rimorchio per Giacomarro, che col sinistro non trova la doppietta.
33’ Sartore cerca il palo lontano con un tiro a giro ma il suo tiro non centra lo specchio della porta.
46’ 2-0 Gela. Su punizione Sartore scodella all’interno dell’area. A toccarla per ultimo uno sfortunato Accetta, che buca il suo stesso portiere.
La ripresa.
3’ Esposito respinge corto dopo una conclusione di Sarao. Aperi non trova il tap-in vincente.
19’ punizione insidiosa del Ragusa. Nessuno riesce, però, a tirare in porta.
22’ Sarao ci riprova dalla lunga distanza ma Esposito respinge sul palo. Vincenzi cerca il tap-in ma viene anticipato.