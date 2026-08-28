Il ricordo di Riccardo Leopardi, morto dopo una lunga lotta contro la malattia

In queste ore, tanti lo stanno ricordando

Gela. Mentre fuori dall'ospedale Vittorio Emanuele, da ventisette giorni, va avanti la mobilitazione per il potenziamento del nosocomio, dentro c'è chi combatte per la vita. Lo ha fatto anche Riccardo Leopardi, molto conosciuto in città e spesso fautore di iniziative imprenditoriali e non solo. Se n'è andato nelle scorse ore, per una patologia che ha avuto la meglio. Lascia la moglie e i due figli, nel dolore dell'intera famiglia, che lo ha seguito nella sua battaglia contro la grave patologia. In queste ore, tanti lo stanno ricordando, per la sua voglia di vivere e di costruirsi un futuro in città.