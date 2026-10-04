Il Real Gela strappa un pareggio alla Megarese nel segno di Pizzardi: portiere a segno nel recupero
Un gesto che, inevitabilmente, ha scatenato l’entusiasmo dei propri compagni di squadra per un pareggio arrivato all’ultimo sospiro grazie a Pizzardi, decisivo non solo fra i propri pali ma anche nell’area di rigore avversaria.
Gela. A regalare un buon punto in classifica al Real Gela sul campo della Megarese è Emanuele Pizzardi, estremo difensore della formazione gelese. Lasciato completamente solo sugli sviluppi di un corner battuto da Spadaro nei minuti di recupero della sfida, con un tuffo di testa da attaccante vero il portiere in forza al Real Gela ha battuto il collega avversario.
Un gesto che, inevitabilmente, ha scatenato l’entusiasmo dei propri compagni di squadra per un pareggio arrivato all’ultimo sospiro grazie a Pizzardi, protagonista non solo fra i propri pali ma anche nell’area di rigore avversaria.