Il presidente Mattarella in visita a Niscemi in mattinata

Sopralluogo del presidente della Repubblica nelle zone colpite dalla frana

23 febbraio 2026 10:12
Sicilia
Politica
Regione
ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo quanto apprende Italpress da fonti del Quirinale, è atteso stamane a Niscemi. Il capo dello Stato parteciperà alle 17 a Palermo alla cerimonia in occasione della IX Giornata dell’orgoglio dell’appartenenza all’Avvocatura e dell’accoglienza dei giovani.

