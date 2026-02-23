Il presidente Mattarella in visita a Niscemi in mattinata
Sopralluogo del presidente della Repubblica nelle zone colpite dalla frana
A cura di Redazione
23 febbraio 2026 10:12
ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo quanto apprende Italpress da fonti del Quirinale, è atteso stamane a Niscemi. Il capo dello Stato parteciperà alle 17 a Palermo alla cerimonia in occasione della IX Giornata dell’orgoglio dell’appartenenza all’Avvocatura e dell’accoglienza dei giovani.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).