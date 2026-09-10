Quotidiano di Gela

Il prefetto al museo dei relitti, tempi ancora incerti per la riapertura di quello archeologico

Prefetto in città per i musei

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
10 settembre 2026 15:35
Il prefetto al museo dei relitti, tempi ancora incerti per la riapertura di quello archeologico -
Gela
Attualità
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Gela. Una visita al museo dei relitti greci, lontana dai riflettori. Questa mattina, nel nuovo sito museale, a Bosco Littorio, il prefetto di Caltanissetta Licia Messina si è recata insieme al sindaco Terenziano Di Stefano e a una delegazione dell'amministrazione comunale. Il primo cittadino e l'assessore Romina Morselli, nei mesi, hanno fatto fronte alle tante esigenze della struttura, che continua ad attrarre turisti e visitatori, anche attraverso una collaborazione con il Parco archeologico, affidato al direttore Ennio Turco. Il museo dei relitti, che ospita la nave arcaica, in attesa della seconda da allestire, necessita soprattutto di personale che la Regione, a oggi, non ha autorizzato. Da mesi, inoltre, l'attesa è per la riapertura del museo regionale di Molino a Vento. Gli slittamenti si sono susseguiti. Dalla Regione c'erano state rassicurazioni su una ripresa entro l'estate ma i mesi passano e probabilmente se ne potrà riparlare non prima di fine anno.

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