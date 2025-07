Il polo educativo don Minozzi: un centro all’avanguardia

Negli ultimi 5 anni la struttura è stata completamente rinnovata. In programma ci sono il ripristino del campetto da calcio, la realizzazione di campi da padel e una piscina coperta, per ampliare ulteriormente l’offerta educativa e sportiva.

Gela. Un punto di riferimento per l’educazione dell’infanzia, il Polo Educativo Don Minozzi continua a investire nel futuro delle nuove generazioni, offrendo servizi di alta qualità e strutture in costante evoluzione.La struttura accoglie bambini dai primi mesi di vita fino alla scuola primaria, grazie a un’offerta educativa completa che comprende micro nido, sezione primavera, scuola dell’infanzia e scuola primaria, con orario continuato dalle 8:00 alle 16:00 dal primo settembre al 31 luglio.

Un ambiente sicuro e stimolante, pensato per accompagnare i bambini in un percorso di crescita armonico, dal gioco alle prime esperienze scolastiche.

Negli ultimi cinque anni, il Polo ha attraversato un importante processo di ristrutturazione, che ha interessato l’intero complesso. Gli interventi hanno riguardato l’ammodernamento degli spazi interni, l’efficientamento energetico e la creazione di ambienti didattici sempre più accoglienti e funzionali.Attualmente, una parte della scuola è ancora area cantiere, ma i lavori proseguono con determinazione. Tra i prossimi interventi in programma vi è il ripristino del campetto da calcio e la realizzazione di due campi da padel e di una piscina coperta, che arricchiranno ulteriormente l’offerta sportiva e ricreativa per i bambini e, potenzialmente, aperto a tutta la città.

Il Polo Don Minozzi si conferma così un luogo dinamico, dove l’educazione si intreccia con l’innovazione, e dove ogni investimento è pensato per mettere al centro il benessere e lo sviluppo dei bambini.